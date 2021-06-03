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Еще одна страна Европы задумалась о производстве «Спутника V»

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Фото: Андрей Ольферт / РИА Новости

Еще одной страной Европы, которая задумалась о производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на своей территории, стала Венгрия. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, его слова передает Reuters.

Дипломат заявил, что власти страны уже ведут соответствующие переговоры с Москвой. «Обе стороны готовы к тому, что Венгрия будет производить вакцины на основе российской лицензии» — подчеркнул он.

Отмечается, что Венгрия — единственная страна Евросоюза, которая вакцинирует население российским препаратом «Спутник V», несмотря на отсутствие официального одобрения от от Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

1 июня стало известно, что власти Словакии начали регистрировать желающих привиться от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Вакцинацию российским препаратом в стране планируется начать с 7 июня. Отмечается, что препарат будет доступен в Братиславе и еще семи городах Словакии.

На данный момент российскую вакцину зарегистрировали около 60 стран. Помимо России, производство вакцины ведется или готовится в Бразилии, Казахстане, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Индии, Южной Корее, Китае, Германии, Италии и Египте.

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