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В Словакии начали регистрировать желающих привиться «Спутником V»

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Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости

Власти Словакии начали регистрировать желающих привиться от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщил министр здравоохранения страны Владимир Ленгварский, передает агентство TASR.

Как пояснил министр, любой желающий в возрасте от 18 до 60 лет может оставить заявку на сайте korona.gov.sk. Вакцинацию российским препаратом в стране планируется начать с 7 июня. Отмечается, что препарат будет доступен в Братиславе и еще семи городах Словакии.

Правительство Словакии одобрило использование «Спутника V» 26 мая. На данный момент российскую вакцину зарегистрировали около 60 стран. Помимо России, производство этой вакцины ведется или готовится в Бразилии, Казахстане, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Индии, Южной Корее, Китае, Германии, Италии и Египте.

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