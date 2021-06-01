В Словакии начали регистрировать желающих привиться «Спутником V»

Власти Словакии начали регистрировать желающих привиться от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщил министр здравоохранения страны Владимир Ленгварский, передает агентство TASR.

Как пояснил министр, любой желающий в возрасте от 18 до 60 лет может оставить заявку на сайте korona.gov.sk. Вакцинацию российским препаратом в стране планируется начать с 7 июня. Отмечается, что препарат будет доступен в Братиславе и еще семи городах Словакии.

Правительство Словакии одобрило использование «Спутника V» 26 мая. На данный момент российскую вакцину зарегистрировали около 60 стран. Помимо России, производство этой вакцины ведется или готовится в Бразилии, Казахстане, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Индии, Южной Корее, Китае, Германии, Италии и Египте.