Словакия одобрила использование «Спутника V»

Правительство Словакии одобрило использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает местное издание Teraz.

Отмечается, что в июне население страны уже сможет сделать прививку российским препаратом. «Минздрав должен до 7 июня принять необходимые меры для начала использования в стране вакцины "Спутник V"», — говорится в сообщении властей.

24 мая эксперты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) объяснили задержку одобрения российской вакцины в странах Евросоюза. По их словам, специалисты еще проводят исследование отечественного препарата.

На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. После регистрацию прошли «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Последней зарегистрировали однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт».

Около 60 стран уже зарегистрировали «Спутник V». Помимо России, производство этой вакцины ведется или готовится в Бразилии, Казахстане, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Индии, Южной Корее, Китае, Германии, Италии и Египте.