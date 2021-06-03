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Башар Асад привился «Спутником V»

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Фото: РИА Новости

Президент Сирии Башар Асад привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил сирийский посол в России Рияд Хаддад, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что в Сирии активно проходит вакцинация населения российской вакциной. Он подчеркнул, что сейчас в стране идет уже третья волна прививок «Спутником V». «Первая партия использовалась для вакцинирования врачей и первых лиц страны. Это уже сделано», — добавил Хаддад.

30 мая сообщалось, что премьер-министр Баварии Маркус Зедер потребовал от Европейского агентства лекарственных средств (EMA) скорейшей регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе. Процесс одобрения препарата не может быть замедлен по идеологическим соображениям, подчеркнул политик.

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