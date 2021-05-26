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Красный Крест попросил у России «Спутник V»

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Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости

Международный комитет Красного Креста попросил у Москвы предоставить вакцину «Спутник V», сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга, который транслировался в Twitter-аккаунте министерства.

Соответствующее обращение направлено в правительство России. Вакцину просят предоставить на безвозмездной основе. В каких странах Красный Крест намеревается использовать российскую вакцину от коронавируса, пока не уточняется.

Ранее правительство Словакии одобрило использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В июне жители страны уже смогут сделать прививку российским препаратом.

На данный момент около 60 стран уже зарегистрировали «Спутник V». Помимо России, производство этой вакцины ведется или готовится в Бразилии, Сербии, Аргентине, Индии, Китае, Германии, Италии и других странах.

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