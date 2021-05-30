Премьер Баварии потребовал скорейшей регистрации «Спутника V»

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер потребовал от Европейского агентства лекарственных средств (EMA) скорейшей регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам Зедера, эксперты EMA должны ускорить проверку препарата. Процесс не может быть замедлен по идеологическим соображениям, подчеркнул политик.

Немецкие СМИ со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщают, что решение о возможности регистрации «Спутника V» будет принято не раньше сентября. Если это произойдет, Бавария закупит более 2,5 миллиона доз вакцины.

Ранее Зедер заявил, что из-за мутаций коронавируса фактически возникает новая пандемия. «Мы имеем третью волну, которая значительно опаснее, чем первая и вторая волны коронавируса... Многие уже недооценили нынешнюю ситуацию», — сказал он.

В марте бургомистр Берлина Михаэль Мюллер выступил за применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Германии. Он отметил, что «если бы у нас были шансы прибегнуть к этой вакцине, мы бы использовали тогда этот шанс».