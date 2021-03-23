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В Германии рассказали о новой пандемии

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Фото: Globallookpress.com

Премьер-министр федеральной земли Бавария (Германия) Маркус Зедер рассказал, что из-за мутаций коронавируса фактически возникает новая пандемия. Его цитирует RedaktionsNetzwerk Deutschland.

«Число инфицированных растет, оно растет каждый день. Нет возможности игнорировать это, нужно смотреть в глаза фактам: мы имеем третью волну, которая значительно опаснее, чем первая и вторая волны коронавируса... Многие уже недооценили нынешнюю ситуацию. Мы не должны позволить нетерпению стать нашей слабостью», — подчеркнул политик.

Зедер отметил, что многие также недооценивают распространение мутаций коронавируса, хотя они могут быть еще опаснее. По его мнению, ситуация с распространением инфекции в стране уже очень серьезная и станет еще серьезнее.

Политик также прокомментировал решение Берлина продлить карантин до 18 апреля. Глава Баварии отметил, что это хороший и необходимый шаг, и назвал эпидемиологические меры «пасхальным карантином» (католики отмечают Пасху с 1 по 5 апреля — прим. «Лента.ру»).

В Германии за год с начала пандемии коронавируса заразились более 2,6 миллиона человек. Более 75 тысяч заболевших умерли.

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