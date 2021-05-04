Октоберфест во второй раз отменили из-за коронавируса

Власти Баварии из-за коронавируса во второй раз отменили фестиваль пива в Мюнхене, который традиционно проходит осенью. Об этом заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер и обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер, сообщает Deutsche Welle.

Такое решение они объяснили невозможностью спрогнозировать развитие ситуации с коронавирусом осенью. Зедер и Райтер назвали нереалистичным проведение мероприятия с соблюдением таких мер, как защитные маски и социальная дистанция между участниками. По их мнению, более поздняя отмена праздника могла бы привести к еще большим экономическим и имиджевым потерям для его организаторов.

В 2020 году Октоберфест также был отменен из-за тяжелой эпидемиологический ситуации в Европе.

Традиционно фестиваль проводится в Мюнхене и считается самым крупным массовым праздником в Европе. Он начинается во второй половине сентября и продолжается 16-18 дней. Каждый год событие привлекает около шести миллионов посетителей со всего мира.