Во Франции решили вылить десять миллионов литров пива

Пивовары Франции решили вылить не менее десяти миллионов литров пива из-за падения спроса во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает Les Echos.

В профильном профсоюзе рассказали, что неожиданное закрытие ресторанов, прекращение туристической деятельности и отмена фестивалей привели к просрочке непастеризованного пива. Таким образом пивоваренные компании из-за утилизации потеряют несколько миллионов евро.

Известно, что еще к концу апреля 25 процентов пивоварен в стране полностью прекратили работу. При этом половина предприятий получили помощь от государства.

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В конце апреля сообщалось, что мировой рынок крафтового пива оказался в опасности из-за коронавируса. На фоне пандемии спрос на продукт падает, в результате чего пивоварни в США и Европе под угрозой закрытия. В Германии из-за пандемии отменили ежегодный фестиваль пива Октоберфест.

Во Франции более 171 тысячи человек заражены коронавирусом, 26 тысяч погибли.

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