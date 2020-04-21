Октоберфест отменили из-за коронавируса

В Мюнхене отменили ежегодный фестиваль пива «Октоберфест» в связи с распространением коронавирусной инфекции. Он был запланирован на вторую половину сентября по начало октября. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщает Bild со ссылкой на заявление премьер-министра Баварии Маркуса Зедера, озвученное на пресс-конференции в Мюнхене.

По его словам, «риск слишком велик» и позволить появиться новому очагу заражения в местах массового скопления людей. При этом сложно работать в экипировке, маске, резиновых перчатках на Терезином лугу — на территории, на которой располагается ежегодно фестиваль и миллионы его посетителей.

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На пресс-конференции также высказал мнение бургомистр Мюнхена Дитер Райтер. Он отметил, что решение об отмене Октоберфеста было тяжело принять, но оно имеет смысл — во время борьбы с распространением коронавируса необходимо оставаться в безопасности. Кроме того, пивной фестиваль имеет огромную популярность среди приезжих из разных стран, что также очень опасно.

По состоянию на 21 апреля известно о 2 477 426 зараженных коронавирусной инфекцией по всему миру. С начала пандемии умерли 170 324 человека, еще 651 503 излечились.

В Германии насчитывается больше 147 тысяч случаев инфицирования, почти пять тысяч из которых — это летальные исходы. При этом от COVID-19 вылечились 84 717 человек.

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