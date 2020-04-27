Пиво во всем мире оказалось в смертельной опасности

Мировой рынок крафтового пива оказался в смертельной опасности из-за коронавируса. На фоне пандемии спрос на продукт падает, и пивоварни в США и Европе оказались под угрозой закрытия. Об этом пишут американские и европейские СМИ.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции правительства по всему миру наложили ограничения на работу кафе, баров и ресторанов. В США соответствующее решение оставило тысячи маленьких американских пивоварен без рынка сбыта. По словам местных аналитиков, сильнее всего пострадали именно небольшие пивоварни, в основном поставляющие свой товар в питейные заведения, а не на полки магазинов, сообщает NBC.

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Негативно на производителях в США также отразилась отмена двух главных «пивных» событий года — Дня святого Патрика, который празднуется 17 марта, и мужского баскетбольного турнира первого дивизиона NCAA, также проходящего в марте, пишет The Wall Street Journal. В рамках турнира в США выбирают национального чемпиона по баскетболу среди студенческих команд. Пиво, поставленное в рестораны, бары и на стадионы под эти события, оказалось невостребованным и теперь выходит из срока годности.

В Европе ситуация с небольшими предприятиями не лучше. Так, в Германии закрывается пивоварня Werneck, основанная еще в 1617 году и пережившая Вторую мировую войну, пишет Associated Press. Причиной проблем европейских производителей также становится закрытие баров и ресторанов на фоне коронавируса. Многие германские пивоварни, чтобы снизить траты, переводят сотрудников на неполный рабочий день. Такие планы высказали около 87 процентов опрошенных компаний.

Ранее стало известно, что мексиканская компания Grupo Model, которая выпускает пиво Corona, приостановила производство в связи с объявленными правительством страны чрезвычайными мерами по борьбе с коронавирусом. В Германии на фоне пандемии отменили ежегодный фестиваль пива Октоберфест.

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