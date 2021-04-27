В Германии предсказали судьбу Октоберфеста

Власти Германии сомневаются в возможности проведения ежегодного фестиваля пива Октоберфест в 2021 году из-за пандемии COVID-19. Об этом заявил обербургомист Мюнхена Дитер Райтер, передает Bild.

«Нельзя сказать, что пандемия хоть как-то утихает, и поэтому сейчас трудно представить, что самый большой фольклорный фестиваль в мире может состояться», — сообщил Райтер. Политик подчеркнул, что из-за коронавирусных ограничений организация мероприятия невозможна. Он добавил, что планирует встретиться с премьер-министром Баварии Маркусом Зедером, чтобы обсудить текущую ситуацию и предсказать сценарии ее развития.

Окончательное решение о судьбе фестиваля может быть принято уже в мае. Бургомистр отметил, что для возвращения к прежним условиям организации необходимо, чтобы произошли «тектонические сдвиги» в массовой вакцинации населения.

В 2020 году Октоберфест также был отменен из-за тяжелой эпидемиологический ситуации в Европе.

Традиционно фестиваль проводится в Мюнхене и считается самым крупным массовым праздником в Европе. Он начинается во второй половине сентября и продолжается 16-18 дней. Каждый год событие привлекает около шести миллионов посетителей со всего мира.