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В Германии спрогнозировали срок взятия коронавируса под контроль

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Фото: Annegret Hilse / Reuters

Пандемию коронавируса удастся взять под контроль осенью 2021 года. Такой прогноз сделал в интервью Augsburger Allgemein руководитель Междисциплинарной ассоциации интенсивной терапии и неотложной медицины Германии Гернот Маркс.

«Если сейчас получится в скором времени привить всех жителей, то, возможно, мы возьмем под контроль ситуацию с коронавирусом в конце третьего квартала 2021 года», — сказал немецкий специалист.

Он обратил внимание на то, что для этого вакцину должны сделать практически все немцы. В противном случае будут появляться новые мутации SARS-CoV-2, и тогда подобный сценарий не реализуется.

Вакцинация в Германии началась в конце декабря 2020-го. По состоянию на середину февраля в стране прививку сделали более 4,8 миллиона человек.

10 февраля канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении локдауна, введенного в стране в ноябре прошлого года, до 7 марта. Она заявила о том, что третья волна коронавируса уже обозначилась, и с ней необходимо бороться. По словам политика, власти Германии уже получили первые доклады о мутациях вируса. Так, в правительстве осознают, что штаммов становится все больше, и вопрос лишь в том, как быстро увеличивается их количество.

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