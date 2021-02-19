Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условие для победы землян над коронавирусом на пресс-конференции по итогам виртуальной встречи G7, передает РИА Новости.

По словам Меркель, пандемия коронавируса будет побеждена, когда все люди на планете будут вакцинированы. Она объяснила, что продолжительное распространение вируса в больших масштабах способствует его мутации. «Это будет снижать эффективность вакцин. Поэтому необходимо это предотвращать, все должны участвовать», — добавила канцлер.

Политик отметила, что государствам необходимо соблюдать баланс между «дипломатией» и обязанностью прививать своих граждан. «В любом случае, я считаю, для демократических стран важно, чтобы мы несли ответственность также перед своими гражданами, а не просто использовали произведенные в Европе вакцины в дипломатических и геополитических целях», — заключила она.

10 февраля Меркель объявила о продлении локдауна, введенного в стране 2 ноября прошлого года, до 7 марта. Она заявила о том, что третья волна коронавируса уже обозначилась, и с ней необходимо бороться.