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Меркель увидела «свет в конце тоннеля» в ситуации с коронавирусом

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Ангела Меркель
Ангела Меркель
Фото: Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию с коронавирусом в интервью телеканалу RTL. По ее словам, пик второй волны уже прошел.

Меркель призвала граждан еще немного продержаться. Она отметила, что с началом вакцинации больницы будут не настолько сильно перегружены, так как пожилые люди станут меньше болеть. «Я вижу слабый свет в конце туннеля, но это невероятно трудное время», — сказала она.

Канцлер добавила, что пандемия оказалась слишком продолжительной как для нее лично, так и для граждан. Несмотря на это, вакцины от коронавируса появились довольно быстро, подчеркнула она.

Ранее Меркель предупредила граждан о серьезной опасности мутировавшего коронавируса. По ее словам, найденный в Германии новый штамм вируса угрожает стране. 20 января она продлила действие жестких ограничений по борьбе с распространением инфекции до 14 февраля.

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