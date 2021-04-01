Число новых случаев COVID-19 в мире достигло рекордных показателей

За прошлые сутки в мире было зафиксировано 640 205 новых случаев COVID-19. Тем самым их число достигло рекордных с января показателей, следует из данных портала Worldometers за 31 марта.

Самый большой прирост числа заражений был зафиксирован в Бразилии, он составил 89 200 случаев. Следом идут Индия (72 182) и США (68 756). Тревожной остается ситуация во Франции — там обнаружили 41 907 новых случаев заражения вирусом.

Ранее сообщалось, что третья волна коронавируса обрушилась на Европу. Во вспышке заболеваемости винят новые мутации вируса и вялотекущую кампанию по вакцинации населения.

Суточный прирост новых заболевших COVID-19 в Европе достиг рекордных показателей с начала февраля, что привело к возобновлению ограничений, комендантского часа и даже фактического локдауна в некоторых странах. В частности, власти Франции планируют снова ввести всеобщий карантин. Жесткие ограничения будут действовать минимум в течение четырех недель, начиная с субботы 3 апреля.

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