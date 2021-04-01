Мир
 
Последние новости
В Кремле прокомментировали перемещение войск у границы с Украиной
Огромный агрессивный осьминог подкрался к бывшему спасателю и вцепился ему в шею
В Кремле заявили об опасности посещать Грузию
Центр Москвы частично перекрыли из-за ДТП с участием блогера
Французам запретят пить в публичных местах
Рудковская выступила с угрозами в адрес назвавшего ее дурой директора «Самбо-70»
В Стамбуле конфликт с вором в законе Хусейном Слепым закончился стрельбой
Кремль прокомментировал песню Manizha для «Евровидения»
В центре Москвы произошло массовое ДТП 
В Антарктиде упал смертоносный астероид
Новости партнеров
Прослушать новость

Число новых случаев COVID-19 в мире достигло рекордных показателей

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

За прошлые сутки в мире было зафиксировано 640 205 новых случаев COVID-19. Тем самым их число достигло рекордных с января показателей, следует из данных портала Worldometers за 31 марта.

Самый большой прирост числа заражений был зафиксирован в Бразилии, он составил 89 200 случаев. Следом идут Индия (72 182) и США (68 756). Тревожной остается ситуация во Франции — там обнаружили 41 907 новых случаев заражения вирусом.

Ранее сообщалось, что третья волна коронавируса обрушилась на Европу. Во вспышке заболеваемости винят новые мутации вируса и вялотекущую кампанию по вакцинации населения.

Суточный прирост новых заболевших COVID-19 в Европе достиг рекордных показателей с начала февраля, что привело к возобновлению ограничений, комендантского часа и даже фактического локдауна в некоторых странах. В частности, власти Франции планируют снова ввести всеобщий карантин. Жесткие ограничения будут действовать минимум в течение четырех недель, начиная с субботы 3 апреля.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Во Франции ужесточат ограничения из-за COVID-19
Берлинцы не смогут сходить в магазин без отрицательного теста на коронавирус
В Европе объявили о третьей волне коронавируса