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Во Франции ужесточат ограничения из-за COVID-19

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Фото: Reuters

Режим карантина, действующий в настоящее время в 19 регионах Франции, будет расширен на все регионы страны в связи с ухудшением санитарной ситуации. Об ужесточении ограничений из-за COVID-19 заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает ТАСС.

По его словам, ограничения будут действовать в течение четырех недель, начиная с субботы, 3 апреля.

Ранее сообщалось, что третья волна коронавируса обрушилась на Европу. Во вспышке заболеваемости винят новые мутации вируса и вялотекущую кампанию по вакцинации населения. Суточный прирост новых заболевших COVID-19 в Европе достиг рекордных показателей с начала февраля, что привело к возобновлению ограничений, комендантского часа и даже фактического локдауна в некоторых странах.

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