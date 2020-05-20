Англичанам предложили покупать ваучеры на пиво

Пивная индустрия переживет серьезный кризис. Компании пытаются спасти отрасль и запускают новые программы, например, они предлагают покупать ваучеры на пиво, пишет Bloomberg.

Так еще в марте поступил крупнейший в мире производитель пива AB InBev, запустивший акцию Save Pub Life. Любители пива приобретают ваучеры и могут обменять их на пинты, когда заведения откроются. Компания заявляет, что продала долговых расписок на более полумиллиона пинт, что позволило собрать шесть миллионов евро.

В мае Carlsberg представил другую программу под названием Love My Local, она помогает английским пабам начать работать на вынос.

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Закрытие заведений является серьезной проблемой для пивоваренных гигантов, таких как AB InBev, Carlsberg и Heineken. Рестораны, бары и кафе составляют около половины доходов пивоваров в большей части Европы. Их беды усугубляются приостановкой футбольных матчей и других видов спорта, а также отменой крупных мероприятий, например, Октоберфеста.

Компания Asahi, которая за последние пять лет потратила десятки миллиардов долларов на приобретение пивных брендов в Европе, заявила, что ее операционная прибыль за рубежом упала на 72 процента. AB InBev потерял почти половину своей рыночной стоимости с начала года, Heineken упал на 24 процента, а Carlsberg — на 20 процентов.

Британская ассоциация пива и пабов прогнозирует, что 40 процентов из 47 тысяч пабов в Великобритании никогда не откроются без финансовой поддержки со стороны правительства.

Пабы могут возобновить работу летом, но серьезной проблемой станет принцип соблюдение социальной дистанции. В этих целях в заведениях установят пластиковые щиты для защиты барменов, нанесут отметки на пол, обозначающие безопасные расстояния для клиентов, и введут ограничения на количество посетителей.

Производители пива рассматривают Китай как пример того, что можно ожидать, когда страны начнут выходить из карантина и открывать пабы. Там продажи в апреле упали на 17 процентов, в первом квартале падение составило 45 процентов. AB InBev поставила в 14 тысяч заведений страны «наборы для открытия», которые включают в себя дезинфицирующие средства, маски и чертежи с предлагаемыми схемами размещения посетителей.

Ранее немецкая пивоварня бесплатно раздала всем желающим не распроданное из-за коронавируса пиво.

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