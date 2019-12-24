Паб предложил посетителям лизать замороженное пиво

Лондонский паб-пивоварня открыл иглу-отель, стены которого сделаны из замороженного пива. Об этом сообщает издание The Sun.

Посетители паба могут попробовать новый вид пейл-эля производства компании Greene King либо в бутылках либо в замороженном виде. Администрация предлагает гостям лизать ледяные стены, для создания которых понадобилось более тысячи литров замороженного эля.

Высота иглу — 1,5 метра. Гостям отеля предоставят спальные мешки, шарфы и перчатки, чтобы они могли чувствовать себя комфортно.

Создатели иглу-отеля заявили, что в заведении могут переночевать засидевшиеся допоздна посетители паба, которые после его закрытия не хотят заказывать такси домой.

Ранее сообщалось, что семейная пара из Великобритании построила в местечке Ливертон, графство Северный Йоркшир, гостиницу по образцу нор хоббитов из книги Джона Толкина «Властелин колец». На возведение отеля ушло 15 тысяч фунтов (1,2 миллиона рублей по текущему курсу).

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