Главный тренер клуба РПЛ объяснил пользу пивных застолий для команды

Главный тренер клуба Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» Вадим Евсеев объяснил пользу пивных застолий для команды. Соответствующий пост он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

По словам Евсеева, когда команда проводит сборы в Австрии, ей обычно привозят бочку пива из местной пивоварни. «Это сплачивает команду. Объединяет игроков с руководством. Ребята могут поговорить друг с другом в легкой обстановке, высказать что-то», — подчеркнул специалист.

Евсеев заметил, что не был зачинателем такой традиции, но поддержал ее. «И работается потом веселее. Эмоции — одна из самых важных составляющих футбола», — заключил он.

Ранее Евсеев высказался по поводу заслуженности зарплат российских футболистов. Он заметил, что нужно обратить внимание на ноги игроков после 90-минутной игры, и тогда вопросы к окладам футболистов покажутся неуместными.

Евсеев — бывший футболист сборной России. В составе команды он был участником чемпионата Европы 2004 года. Тренерскую карьеру он начал в 2013 году, а «Уфу» возглавил в 2019-м.

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