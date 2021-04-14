В Сербии запустили производство вакцины «Спутник V»

В Сербии началось производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

В РФПИ отметили, что Сербия стала первым государством в Южной Европе, которое будет производить «Спутник V». Препарат будет создаваться на базе института вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак».

«Производство в Сербии соответствует самым строгим стандартам», — подчеркнули в РФПИ.

Москва и Белград договорились о самостоятельном производстве российской вакцины «Спутник V» в Сербии в начале февраля. Тогда президент Сербии Александр Вучич сообщил, что при помощи российских специалистов Сербия построит нужные объекты. При этом ожидалось, что производство будет налажено лишь к концу 2021 года.

В середине марта Вучич рассказал, что Сербия планирует производить на своей территории вакцины «Спутник V» и Sinopharm. По его словам, в Сербии появятся две фабрики по производству вакцин, где будет изготавливаться в общей сложности до 40 миллионов доз в год. «Не забывайте, что нам может понадобиться и три вакцинации в год, так что 15 миллионов доз — для нас, а 25 миллионов — для региона», — пояснил он.

17 марта еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что у ЕС не осталось поводов сомневаться в эффективности российской вакцины «Спутник V». По его мнению, эту вакцину нужно производить в Европе, а Еврокомиссия должна помочь с этим, однако при этом нужно оценивать производственные мощности Европы: еврокомиссар напомнил, что все они уже задействованы для производства препаратов.