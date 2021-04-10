Австрия завершила переговоры с Россией о покупке «Спутника V»

Австрия завершила переговоры с Россией о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС.

Как сказал канцлер Себастьян Курц, покупка препарата возможна. Он считает, что вакцина могла бы стать дополнительным ускорителем прививочной кампании. «Переговоры о контракте де-факто подошли к концу. Это значит, что закупка для нас в Австрии возможна», — сказал Курц. Он не уточнил, о партии какого объема идет речь и когда может состояться покупка.

Ранее в апреле стало известно, что австрийские власти думают о самостоятельной регистрации «Спутника V». Источник ТАСС в правительственных кругах рассказывал, что наилучшим вариантом для Вены стало бы получение регистрации EMA. «При этом в настоящее время мы выясняем пути для национальной регистрации», — заявил он. Австрийские медицинские эксперты уже прорабатывают этот вопрос.

Курц в целом допускал, что регистрацию российской вакцины могут провести и в обход Евросоюза. Канцлер напомнил, что некоторые европейские страны используют несколько вакцин, в том числе «Спутник V», — например, Венгрия или Сербия. «Что является большим преимуществом этих стран, потому что они быстрее могут привить население. Это спасает жизни, сохраняет рабочие места», — отметил Курц, выразив надежду, что стране удастся приобрести российскую вакцину.