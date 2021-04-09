Австрия задумалась о самостоятельной регистрации «Спутника V»

Власти Австрии рассчитывают на быстрый допуск Европейским агентством лекарственных средств (EMA) российской вакцины против коронавируса «Спутник V», однако думают и о самостоятельной регистрации препарата и рассматривают такой способ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в австрийских правительственных кругах.

По словам собеседника агентства, наилучшим вариантом для Вены стало бы получение регистрации EMA. «При этом в настоящее время мы выясняем пути для национальной регистрации», — заявил он. Австрийские медицинские эксперты уже прорабатывают этот вопрос.

Представитель властных кругов подчеркнул, что австрийский канцлер Себастьян Курц исходит из того, что «Австрии нужна российская вакцина» и она «хочет получить этот препарат». «Мы находимся перед заключением контракта с Россией», — резюмировал собеседник агентства.

В среду, 7 апреля, канцлер Австрии Себастьян Курц допустил регистрацию в стране российской вакцины «Спутник V» в обход Евросоюза. По его словам, страна может принять такое решение, если одобрение вакцины Европейским агентством лекарственных средств (EMA) затянется.

Российский препарат «Спутник V» был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи и стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.