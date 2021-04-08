Мир
 
Последние новости
Русских заявил о намерении участвовать в выборах губернатора Ульяновской области
Бывший чемпион UFC потребует отменить его поражение
В Белом доме оценили возможность введения санкций против России
Пенсионерка перестала бояться старости, стала моделью и прославилась
США заявили о наибольшем с 2014 года числе российских войск рядом с Украиной
В Великобритании убили одного из богатейших людей страны
США захотели направить военные корабли к границам России
Диетолог назвал уникальный продукт с благотворным влиянием на сердце и нервы
Воры в законе массово отказались от своих титулов в российских колониях и СИЗО
Новости партнеров
Прослушать новость

Россия и Германия начали переговоры о поставках «Спутника V»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Магда Гибелли / РИА Новости

Правительство Германии начало переговоры с Российским фондом прямых инвестиций о закупке вакцины «Спутник V». Об этом сообщается в официальном аккаунте препарата в Twitter.

Речь идет о предварительном соглашении о покупке вакцины.

Накануне министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил на виртуальной конференции, что Берлин сам станет инициатором диалога с Москвой. В первую очередь его интересует, в каких объемах и когда Россия может поставить препарат. При этом Германия закупит российскую вакцину только после одобрения Европейского агентства лекарственных средств

Ранее стало известно, что «Cпутником V» готовы привиться более половины жителей Германии — 57 процентов, если препарат одобрят в ЕС и ФРГ, подсчитали в институте Forsa по заказу медиагруппы RTL. При этом число желающих вакцинироваться российским препаратом увеличилось, в начале февраля интерес к «Cпутник V» проявляли 45 процентов опрошенных.

Российский препарат «Спутник V» был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи и стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Германия приготовилась к переговорам по покупке «Спутника V»
Назван главный козырь России в отношениях с Европой
Подсчитан процент готовых привиться российской вакциной от коронавируса немцев