Россия и Германия начали переговоры о поставках «Спутника V»

Правительство Германии начало переговоры с Российским фондом прямых инвестиций о закупке вакцины «Спутник V». Об этом сообщается в официальном аккаунте препарата в Twitter.

Речь идет о предварительном соглашении о покупке вакцины.

Накануне министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил на виртуальной конференции, что Берлин сам станет инициатором диалога с Москвой. В первую очередь его интересует, в каких объемах и когда Россия может поставить препарат. При этом Германия закупит российскую вакцину только после одобрения Европейского агентства лекарственных средств

Ранее стало известно, что «Cпутником V» готовы привиться более половины жителей Германии — 57 процентов, если препарат одобрят в ЕС и ФРГ, подсчитали в институте Forsa по заказу медиагруппы RTL. При этом число желающих вакцинироваться российским препаратом увеличилось, в начале февраля интерес к «Cпутник V» проявляли 45 процентов опрошенных.

Российский препарат «Спутник V» был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи и стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.