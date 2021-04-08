Германия приготовилась к переговорам по покупке «Спутника V»

Германия приготовилась начать переговоры с Россией о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V», однако финальное решение о закупках будет зависеть от решения европейского регулятора. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил на виртуальной конференции, что Берлин сам начнет предварительные переговоры с Москвой. В первую очередь его интересует, в каких объемах и когда Россия может поставить препарат.

При этом Шпан заявил, что Германия закупит российскую вакцину только после одобрения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц допустил регистрацию в стране российской вакцины «Спутник V» в обход Евросоюза. По его словам, страна может принять такое решение, если одобрение вакцины Европейским агентством лекарственных средств (EMA) затянется.

Российский препарат «Спутник V» был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи и стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.