«Спутник V» обсудили в парламенте Греции

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и лидер крупнейшей оппозиционной партии СИРИЗА Алексис Ципрас обсудили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и вероятность ее закупки в парламенте страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Ципрас заявил, что нехватка вакцин в Евросоюзе стала одной из его крупнейших неудач с момента создания. По его мнению, греческие власти должны были принять решение о закупке, не дожидаясь одобрения препарата со стороны ЕС.

В ответ Мицотакис напомнил, что для бывшего премьер-министра Словакии такой шаг обернулся отставкой. Он заявил, что у России якобы нет достаточного для экспорта количества вакцины, однако подчеркнул, что не сомневается в ее качестве. «Мы давили на Европу, чтобы она одобрила "Спутник"», — признался Мицотакис.

Премьер отметил, что ЕС должен закупить российский препарат, если не будет серьезных сомнений, что в России есть производственные возможности для этого. Распределяться вакцина будет так же, как и остальные препараты, сообщил он.

В марте Греция признала российскую вакцину «Спутник V» наравне с препаратами из Европы. Министр туризма страны Харис Теохарис допустил, что посещающие страну могут быть привиты как европейским, так и российским препаратом. «Мы признаем "Спутник V" раньше, чем это делает Европа», — заключил министр.