Грецию призвали немедленно получить вакцину «Спутник V»

Греция должна немедленно получить российскую вакцину «Спутник V». Об этом говорится на первой полосе одной из крупнейших газет страны «Димократия».

«Берите "Спутник" прямо сейчас (...). Немцы уже бегут, а мы спим», — цитирует газету РИА Новости.

В статье говорится, что власти европейских стран хотят как можно скорее получить российский препарат, поскольку он «намного безопаснее, эффективнее и проще в использовании» прочих. Авторы подчеркивают, что немецкие, французские и испанские министры уже поддержали «Спутник V».

«Это единственная надежда спасти лето и избежать фиаско», — заключают авторы. Агентство отмечает, что Греция надеется вакцинировать большую часть населения к началу туристического сезона.

2 февраля в медицинском журнале The Lancet появились данные о том, что результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» продемонстрировали 91,6-процентную эффективность против коронавируса. В тестировании вакцины приняли участие 19 866 человек.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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