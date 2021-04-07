Канцлер Австрии допустил регистрацию «Спутника V» в обход Евросоюза

Канцлер Австрии Себастьян Курц в ходе прямого эфира в своем Instagram-аккаунте допустил регистрацию в стране российской вакцины «Спутник V» в обход Евросоюза.

По его словам, страна может принять такое решение, если одобрение вакцины Европейским агентством лекарственных средств (EMA) затянется. Курц отметил, что все процедуры в EMA длятся очень долго, в том числе поэтому Европа в вопросе вакцинации отстает, например, от Великобритании и США.

Канцлер напомнил, что некоторые европейские страны используют несколько вакцин в том числе «Спутник V», например, Венгрия или Сербия. «Что является большим преимуществом этих стран, потому что они быстрее могут привить население. Это спасает жизни, сохраняет рабочие места», — отметил Курц, выразив надежду, что стране удастся приобрести российскую вакцину.

Ранее Курц заявил, что использование российской вакцины «Спутник V» принесет пользу стране, так как ускорит наступление сроков, в которые привиться сможет каждый желающий. По словам премьера, многие фармацевтические концерны в настоящее время поставляют только половину от того объема, о котором договаривался Евросоюз.

В марте Курц отмечал, что Австрия и Россия находятся на финальной стадии сделки по закупке партий вакцины, хотя Европейское агентство лекарственных средств пока не зарегистрировало препарат. В организации отмечают, что необходимые проверки продолжаются.