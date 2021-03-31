Переговоры Австрии и России по вакцине вышли на финишную прямую

Канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал о прогрессе на переговорах по поставкам вакцины «Спутник V» с Россией: диалог вышел на финишную прямую. Его цитирует ТАСС.

«Интенсивные переговоры позади, они прошли хорошо. Мы находимся "на последних метрах" в том, что касается закупки "Спутника V"», — отметил политик в разговоре с журналистами.

31 марта Курц и посол России Дмитрий Люблинский проведут встречу на тему возможной закупки российского препарата у Москвы.

30 марта сообщалось, что Австрия захотела купить миллион доз «Спутник V» у России. Курц рассказал, что закупка препарата может начаться в апреле-июне. Канцлер подчеркнул, что в вопросах вакцинации «не должно быть геополитических шор». По его мнению, если Австрия получит дополнительные дозы вакцины, она сможет спасти много людей, обеспечить людям рабочие места и в целом вернуться к нормальной жизни.

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