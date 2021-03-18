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Канцлер Австрии счел Европу неконкурентоспособной из-за вакцинации от COVID-19

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Себастьян Курц
Себастьян Курц
Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Канцлер Австрии Себастьян Курц раскрыл проблемы при вакцинации населения от коронавируса. Об этом он заявил в эфире ток-шоу на телеканале Krone.tv, выпуск доступен на YouTube.

Так, он указал на тот факт, что Великобритания и США быстрее получают вакцины и прививают население от COVID-19, чем страны-члены Евросоюза (ЕС). «Вакцинация уже сейчас — это геополитический конфликт. Мы в качестве ЕС здесь не настолько конкурентоспособны с другими частями мира, какими мы вообще-то должны быть», — подчеркнул глава правительства.

По его словам, из-за того, жители одних стран в Европе не получают препараты, а в других вакцинация граждан близится к завершению, в ЕС возникнут ссоры и напряженность, что нанесет массивный ущерб объединению европейских государств. Курц добавил, что необходимо в ближайшее время добиться как минимум того, чтобы прививочная кампания в Евросоюзе проходила одинаково быстро.

Ранее канцлер Австрии призвал Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) к скорейшему допуску российской вакцины «Спутник V». По его словам, чем больше вакцин, тем лучше. Курц добавил, что считает вполне реальным получение «Спутника V» для применения в стране.

В феврале власти Австрии задумались над производством российской вакцины на собственных производственных мощностях. До этого Курц заявлял, что будет готов привиться российской вакциной «Спутник V» и китайским препаратом, если их одобрят в странах Евросоюза.

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