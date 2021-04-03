Премьер Австрии заявил о пользе «Спутника V» для страны

Глава правительства Австрии Себастьян Курц заявил, что использование российской вакцины «Спутник V» принесет пользу стране, так как ускорит наступление сроков, в которые привиться сможет каждый желающий, передает ТАСС.

По словам премьера, многие фармацевтические концерны в настоящее время поставляют только половину от того объема, о котором договаривался Евросоюз. Но, несмотря на это, канцлер полагает, что в течение ста дней хотя бы первая прививка будет доступна каждому. Если же начать поставки «Спутник V», то процесс пойдет быстрее.

В марте Курц отмечал, что Австрия и Россия находятся на финальной стадии сделки по закупке партий вакцины, хотя Европейское агентство лекарственных средств пока не зарегистрировало препарат. В организации отмечают, что необходимые проверки продолжаются.

Тем не менее поставки вакцины в отдельные европейские страны уже ведутся. Эта ситуация стала поводом для критики ЕС премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Он напомнил, что Австрия договаривается с Россией о миллионе доз, Словакия уже купила два миллиона, а Чехия, желающая получить только одобренные вакцины, оказалась проигравшей.

26 марта французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Россия и Китай пытаются влиять на другие страны с помощью вакцины, из-за чего Европа столкнулась с «мировой войной нового типа».