Назван главный козырь России в отношениях с Европой

Вакцины против коронавируса стали главным козырем России в отношениях с Европой. Таким мнением поделился шведский журналист Ян Хеглунд в статье для газеты Goteborgs-Posten.

Журналист напомнил, что после присоединения Крыма к России в 2014 года отношения между Москвой и Брюсселем пошли под откос. Однако в долгосрочной перспективе российские вакцины могут коренным образом это изменить: на фоне задержек в поставках вакцин и разногласий внутри блока все больше стран обращаются «на Восток» за препаратами, пока еще не одобренными европейским регулятором.

В конце марта сообщалось, что лидеры России, Германии и Франции обсудили вопрос регистрации в Европейском союзе российской вакцины от коронавируса «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство препарата в странах ЕС.

Российский препарат «Спутник V» разработан НИЦЭМ имени Гамалеи и стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения. В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.