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Больше половины жителей Германии согласились привиться «Спутником V»

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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Больше половины жителей Германии согласились привиться российской вакциной «Спутник V» в случае, если ее одобрит Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Об этом свидетельствуют результаты опроса института исследования общественного мнения Yougov, сделанного по запросу немецкого издания Handelsblatt.

Согласно результатам, на вакцинацию «Спутником V» согласились бы 55 процентов опрошенных. Противоположный ответ дали 19 процентов респондентов. Еще 14 процентов затруднились ответить, а 12 процентов не желают вакцинироваться вообще.

Ранее стало известно, что правительство Германии начало переговоры с Российским фондом прямых инвестиций о закупке вакцины «Спутник V». Речь идет о предварительном соглашении о покупке вакцины.

До этого похожий опрос провел институт Forsa по заказу медиагруппы RTL. По его результатам, «Cпутником V» готовы привиться более половины жителей Германии — 57 процентов, если препарат одобрят в ЕС и ФРГ.

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