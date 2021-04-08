Премьер Италии прокомментировал возможность закупок «Спутника V»

Премьер-министр Италии Марио Драги прокомментировал возможность закупок страной российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Его слова на пресс-конференции передает РИА Новости.

По словам Драги, производственные возможности «Спутника V» «очень ограничены» и «будут незначительными» для Италии в случае, если контракты на поставки других вакцин не будут нарушены. «Если контракты будут соблюдаться, то Италия получит все вакцины, необходимые на этот год», — добавил он.

Ранее министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил о нужности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» наряду с другими препаратами. Единственным условием для применения вакцины, по его мнению, должны быть эффективность и безопасность.

Также стало известно, что правительство Германии начало переговоры с Российским фондом прямых инвестиций о закупке вакцины «Спутник V». Речь идет о предварительном соглашении о покупке препарата.