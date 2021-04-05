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Итальянец устал ждать очереди на вакцину и привился «Спутником V» в России

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Фото: Абид Мажар / РИА Новости

Житель Италии Алессандро Равальоли устал ждать очереди на вакцинацию в своей стране и привился «Спутником V» в России. Об этом пишет RT.

«Если бы мне пришлось ждать своей итальянской смены, мне бы сделали прививку, может быть, осенью», — сказал Равальоли. Он отметил, что для него это слишком долго и перспектива умереть «из-за того, что какая-то бюрократия в Европе не работает», его не привлекает.

Равальоли сделал уже второй укол «Спутника V» в России и чувствует себя хорошо. По мнению мужчины, единственная проблема российской вакцины состоит в том, что она произведена в России. Однако, по его мнению, политики должны сделать все возможное, чтобы дать людям возможность пройти вакцинацию в период пандемии.

В России прививку делают в основном двухкомпонентной вакциной «Спутник V». Она стала первой в мире зарегистрированной вакциной от SARS-CoV-2. Помимо нее, в стране уже зарегистрированы еще три препарата: «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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