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Гинцбург оценил вероятность заразиться коронавирусом после прививки «Спутником V»

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Александр Гинцбург
Александр Гинцбург
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

После прививки «Спутником V» можно заболеть коронавирусом, если не прошло три недели после второй прививки. Так вероятность заражения оценил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

Болезнь будет протекать в легкой форме, заявил Гинцбург. При этом, если человек заболевает на третий-пятый день после получения первого компонента вакцины, ситуация может быть тяжелее.

Если прошло три недели после второй вакцинации, дается стопроцентная гарантия, что заболевание в тяжелой форме не произойдет, добавил Гинцбург.

Ранее он рассказал, что вакцина «Спутник V» абсолютно безопасна для женщин, которые увеличили грудь или делали инъекции ботокса. По его словам, препарат не может оказывать негативного влияния на здоровье людей, прошедших через косметологические процедуры.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась с 18 января. Прививку делают в основном двухкомпонентной вакциной «Спутник V». Она стала первой в мире зарегистрированной вакциной от SARS-CoV-2. Помимо нее, в стране уже зарегистрированы еще три препарата: «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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