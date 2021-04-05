«Спутник V» назвали безопасным для увеличивших грудь россиянок

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» абсолютно безопасна для женщин, которые увеличили грудь или делали инъекции ботокса. Об этом РИА Новости заявил глава центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Спутник V» не может оказывать негативного влияния на здоровье людей, прошедших через косметологические процедуры, заверил он. «Никакой взаимосвязи никогда не наблюдалось ни для одного вакцинного препарата и для этого тоже. Для этого нет никаких даже теоретических предпосылок», — пояснил ученый.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России резко выросло число россиян, желающих пройти вакцинацию против коронавируса. По последней информации, общее число россиян, получивших хотя бы одну дозу препарата от COVID-19, приблизилось к семи миллионам.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась с 18 декабря. Прививку делают в основном двухкомпонентной вакциной «Спутник V». Она стала первой в мире зарегистрированной вакциной от SARS-CoV-2. Помимо нее, в стране уже зарегистрированы еще три препарата: «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».