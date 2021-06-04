Названы сроки открытия России для вакцинного туризма

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия может открыться для вакцинного туризма в июле. Такие сроки он озвучил в своем выступлении на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает ТАСС.

Также Дмитриев выразил надежду, что к концу лета число вакцинированных россиян увеличится вдвое.

«У нас была всего одна треть случаев заражения коронавирусом на пике два месяца назад, и людям кажется, что ковид закончился. Нам нужно больше информировать граждан», — отметил глава РФПИ.

Кроме того, Дмитриев добавил, что благодаря мощностям Индии и других площадок объем производства российской вакцины к августу-сентябрю может достигнуть ста миллионов доз. При этом бизнесмен обратил внимание на то, что ради борьбы с пандемией коронавируса страны должны сотрудничать в области разработки и изготовления препаратов.

Ранее в мае турфирмы Индии предложили путешественникам новый формат туров в Россию — желающие смогут привиться «Спутником V» и провести в Москве и Санкт-Петербурге небольшой отпуск. Сообщалось, что в настоящее время индийские туркомпании активно работают над разработкой вакцинных туров совместно с российскими властями.