Антиковидные туры в Россию вызвали большой интерес за рубежом

Среди россиян, проживающих за рубежом, стали популярны антиковидные туры на родину. О большом интересе сограждан в вакцинации заявил представитель онлайн-платформы бронирования путевок в Россию для иностранных туристов Cosmos Travel, сообщают «Ведомости».

Отмечается, что с 7 апреля живущие за границей россияне могут по специальному пакетному предложению приехать в Москву и привиться вакциной «Спутник V». Путевка включает в себя размещение в отеле, переезды, а также сопровождение в центр вакцинации. Перелет не входит в стоимость тура.

При этом турист может выбрать подходящий для себя вариант вышеназванной путевки — тур длительностью 21 день, чтобы сделать оба этапа прививки, или две отдельные поездки — по три дня каждая. Стоимость предложений 1500 и 700 евро соответственно.

Туристы могут обратиться в любую московскую клинику — с декабря 2020 все медучреждения столицы, в том числе и частные, бесплатно вакцинируют население против коронавируса.

По мнению экспертов, антиковидные туры могут быть интересны и иностранцам. Несмотря на поддержку идеи национальными туроператорами, российские власти пока ставят в приоритет вакцинацию собственных граждан.

Ранее в апреле сообщалось о начале продаж вакцинных туров в Россию из Турции. В рамках путевки предусмотрены две поездки в Москву на два дня. Гостей будут размещать в четырехзвездочном отеле и сразу после прилета ставить вакцину. В случае побочных эффектов врачи смогут оказать помощь пациенту.