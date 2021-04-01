В Турции начали продавать вакцинные туры в Россию. На это обратили внимание журналисты издания Hürriyet.

В Турции стартовали продажи вакцинных туров в Москву для желающих привиться «Спутником-V». Автор статьи отметил, что в других странах спрос на вакцину значительно превышает предложение, из-за чего образовались большие очереди за препаратом, чего нет в России.

В рамках тура предусмотрены две поездки в Москву на два дня. Гостей будут размещать в четырехзвездочном отеле и сразу после прилета ставить вакцину. В случае побочных эффектов врачи смогут оказать помощь пациенту.

Также путешественникам предложат культурную программу по городу, которая будет включать в себя посещение Кремля, метрополитена и могилы Назыма Хикмета в сопровождении ассистента.

«Наша цена, включая тур по Москве, проживание, перелет и вакцинацию, составляет 1099 евро. Привитому выдается свидетельство о вакцинации», — уточнил менеджер туристического агентства.

Ранее в марте стало известно о создании организаций, предлагающих 20-дневные поездки в Россию с целью вакцинации. По словам владельца одной из компаний, уже наблюдается рост популярности таких туров. «Это чем-то похоже на поездки в стоматологические клиники Хорватии или на пересадку волос в Турции, в данном случае потому, что они воспринимаются потребителем как лечение», — пояснил эксперт.