Стало известно о запуске вакцинных туров в Россию из еще одной страны

Турфирмы Индии предложат путешественникам новый формат туров в Россию — желающие смогут привиться «Спутником V» и провести в Москве и Санкт-Петербурге небольшой отпуск. О запуске вакцинной программы из еще одной страны стало известно экспертам портала Tourdom.ru.

Сообщается, что в настоящее время индийские туркомпании активно работают над разработкой вакцинных туров совместно с российскими властями — стоимость путевки для одного человека составит от 2,2 до 2,4 лакха (около 220-240 тысяч рублей), включая перелет, проживание и экскурсии. В Москве путешественники проведут 20 дней, в Санкт-Петербурге — четыре дня.

По оценкам специалистов, такой формат отдыха может быть очень привлекателен для индийских туристов — из-за высокой эффективности российской вакцины и возможности отдохнуть за границей без особых ограничений. Кроме того, стоимость поездки в Россию значительно меньше, чем в другие европейские страны. Некоторые турагенты уже отметили возросший спрос на подобные программы среди жителей Индии.

Ранее в апреле первые 50 туристов из Германии приехали в Москву на вакцинацию российским препаратом «Спутник V». Организатор антиковидных туров Ханс Бланк рассказал о повальном спросе среди немцев на вакцинацию в России. Он объяснил, что жители страны хотят не только получить прививку, но и культурно отдохнуть в российской столице.