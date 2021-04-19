Туристы из Германии повально устремились в Россию на вакцинацию

Первые 50 туристов из Германии приехали в Москву на вакцинацию российским препаратом «Спутник V». Об этом пишет EuroNews.

Организатор антиковидных туров Ханс Бланк рассказал о повальном спросе среди немцев на вакцинацию в России. Так, спикер объяснил, что жители Германии хотят не только получить прививку, но и культурно отдохнуть в Москве.

Один из участников тура, Уве Кейм, заявил, что ждать своей очереди на прививку от COVID-19 на родине приходится около пяти-десяти месяцев, поэтому он и устремился в Россию. Поездка обошлась ему в тысячу евро — в эту стоимость входит трехдневное проживание в гостинице, вакцинация и экскурсии по Москве.

Кроме того, издание уточняет, что в Германии в первую очередь вакцинируют людей старше 70 лет.

«Спутник V» — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе аденовируса. Препарат зарегистрирован более чем в 50 странах. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения.

Ранее в апреле сообщалось, что среди россиян, проживающих за рубежом, стали популярны антиковидные туры на родину. С 7 апреля живущие за границей россияне могут по специальному пакетному предложению онлайн-платформы по бронированию путевок приехать в Москву и привиться вакциной «Спутник V». Путевка включает в себя размещение в отеле, переезды, а также сопровождение в центр вакцинации. Перелет не входит в стоимость тура.