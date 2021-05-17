Европейская страна открыла для туристов вакцинные туры российским препаратом

Республика Сан-Марино открыла вакцинный туризм в страну — путешественники получат прививку от коронавируса российского производства. Об этом пишет РИА Новости.

Кампания для иностранных туристов запускается с 17 мая — по сообщению Института социальной защиты (ISS) Сан-Марино, она стала возможна благодаря некоторому «излишку» из десяти тысяч доз российского препарата «Спутник V», который ранее был закуплен для вакцинации местного населения.

Получение вакцины будет стоить около 50 евро (около 4,5 тысячи рублей) — в стоимость входит две дозы препарата. Также туристам необходимо оплатить проживание в отеле европейской страны как минимум на шесть дней (по трое суток на каждый этап прививки), чтобы получить укол и пройти наблюдение.

Отмечается, что отели республики уже зафиксировали рост бронирований — по словам представителя госсекретариата по иностранным делам Сан-Марино, туристы из Германии, Швейцарии, Франции и других европейских стран заинтересовались вакцинными турами в страну.

Ранее в мае стало известно о том, что Сан-Марино стала первой страной в Европе, победившей коронавирус. Сообщалось, что применение российской вакцины «Спутник V» позволило снизить уровень инфицирования до нуля. По данным РФПИ, с 4 мая в республике не фиксировалось ни одного случая заражения COVID-19. Смертность также не наблюдается.