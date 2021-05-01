Российская вакцина спасла одну европейскую страну от коронавируса

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» спасла Сан-Марино, маленькую страну в Южной Европе, от пандемии. Об этом сообщает газета «Взгляд».

Сан-Марино не смогла получить европейскую вакцину, так как Италия, их ближайший сосед и партнер, сама страдала от резкого скачка заболеваемости. Поставки российской вакцины начались в феврале. Было доставлено 15 тысяч доз, за которые страна, по некоторым данным, заплатила России около 130 тысяч евро. Процесс полной вакцинации власти планируют закончить к концу мая.

«Были некоторые симптомы — в частности, головная боль и небольшое повышение температуры. В паре случаев была реакция посерьезнее, однако она продлилась лишь несколько часов. Данных о серьезных последствиях у нас нет», — заявил министр здравоохранения Роберто Чиаватта.

С пятого по 29 апреля количество зараженных в Сан-Марино снизилось с 520 до 60 человек. 26 апреля в стране было зарегистрировано восемь новых зараженных, 27 апреля — три, 28 апреля — один. Начиная с 12 апреля в Сан-Марино начали ослаблять условия карантина, на сегодняшний день он почти снят.

Сан-Марино — одно из самых маленьких государств в мире. Население страны составляет около 34 тысяч человек. Оно находится в Южной Европе, со всех сторон окружено Италией. Сан-Марино не входит ни в НАТО, ни в ЕС.

Ранее сообщалось, что первую партию российской вакцины доставили в Индию. За последние сутки в этой стране выявили более 400 тысяч заражений коронавирусом, что является мировым антирекордом.