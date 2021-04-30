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В России отреагировали на запрет ввоза «Спутника V» в Бразилию

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Фото: Александр Подгорчук / «Коммерсантъ»

Россия должна открыть судебный процесс в связи с запретом Бразилии на ввоз в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Его слова передает РИА Новости. Он считает, что Бразилия должна заплатить неустойку производителям препарата.

«Пусть вернут нам эту вакцину, мы привьем этой вакциной своих граждан, и заплатят нам неустойку», — отметил Онищенко. Академик добавил, что России нужно активно заняться открытием судебного процесса.

Ранее разработчики «Спутник V» заявили, что намерены подать в суд на бразильское Национальное агентство по санитарному надзору Anvisa за распространение дезинформации. Российская сторона приняла подобное решение после того, как Бразилия признала, что не тестировала вакцину «Спутник V».

В Anvisa заявили, что регулятор не получал образцы вакцины для тестирования. Также стало известно, что Бразильское национальное агентство санитарного надзора не разрешило импорт и использование российской вакцины.

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