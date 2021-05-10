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Европейская страна победила коронавирус

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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Сан-Марино стала первой страной в Европе, победившей коронавирус. Применение российской вакцины «Спутник V» позволило снизить уровень инфицирования до нуля, сообщает ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Отмечается, что в стране провели самую успешную в Европе кампанию по вакцинации.

«Средняя дневная заболеваемость в государстве за семь дней в пересчете на один миллион населения с 3 по 9 мая более чем в 40 раз ниже, чем в среднем по странам ЕС», — подчеркнули в РФПИ, сообщив, что в среднем за неделю в апреле выявляли 250 случаев заражения коронавирусом.

С 4 мая в Сан-Марино не фиксировалось ни одного случая заражения COVID-19. Смертность также не наблюдается. В регионе начали снимать ограничения, связанные с пандемией, ускорилось восстановление экономики и возвращение к нормальной жизни.

«РФПИ готов поставить дополнительные партии вакцины в Сан-Марино для организации вакцинного туризма на базе успешных результатов вакцинации в стране», — подчеркнули в РФПИ.

Известно, что сейчас в стране первый этап вакцинации против коронавируса прошли 74 процента населения старше 16 лет. В 90 процентах случаев пациентам вводили российский препарат.

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