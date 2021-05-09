Мир
 
Последние новости
Чехия решила потребовать от России миллионы долларов за взрывы во Врбетице
В Лондоне оценили возможность нового референдума о независимости Шотландии
Умер оператор фильмов «Жестокий романс» и «Вокзал для двоих»
В Кремле рассказали о разговоре Путина и Лукашенко
Лукашенко поговорил с Путиным
Российский вратарь пропустил мяч после удара с центра поля
Умерла актриса из «Санта-Барбары»
Опубликован декрет Лукашенко на случай гибели президента
Число участников онлайн-шествия «Бессмертного полка» достигло пяти миллионов
Новости партнеров
Прослушать новость

В США усомнились в правдивости данных по смертности от COVID-19 в стране

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: BENOIT TESSIER / Reuters

Главный инфекционист США Энтони Фаучи усомнился в правдивости данных по смертности от COVID-19 в стране. Об этом он заявил в эфире телеканала NBC, передает РИА Новости.

По его мнению, реальное число смертей от коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах превышает официальные оценки. «Мы говорили, в CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний — прим. «Ленты.ру») все это время говорили, что, вероятней всего, мы учитываем меньше, чем есть <...> Я считаю, что все это время мы вели и ведем неполный учет, в этом нет сомнений», — отметил Фаучи.

В апреле президент США Джо Байден заявил, что страна добилась «ошеломительного успеха» в борьбе с пандемией коронавируса, за последние месяцы количество заражений в стране существенно снизилось. По его словам, Вашингтон рассчитывает, что позже сможет предоставить нуждающимся странам как вакцины против COVID-19, так и технологии их производства.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В ВОЗ рассказали о распространении новых штаммов коронавируса
Байден заявил об «ошеломительном успехе» в борьбе с коронавирусом
США раздадут 60 миллионов доз вакцины AstraZeneca другим странам