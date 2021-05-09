В США усомнились в правдивости данных по смертности от COVID-19 в стране

Главный инфекционист США Энтони Фаучи усомнился в правдивости данных по смертности от COVID-19 в стране. Об этом он заявил в эфире телеканала NBC, передает РИА Новости.

По его мнению, реальное число смертей от коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах превышает официальные оценки. «Мы говорили, в CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний — прим. «Ленты.ру») все это время говорили, что, вероятней всего, мы учитываем меньше, чем есть <...> Я считаю, что все это время мы вели и ведем неполный учет, в этом нет сомнений», — отметил Фаучи.

В апреле президент США Джо Байден заявил, что страна добилась «ошеломительного успеха» в борьбе с пандемией коронавируса, за последние месяцы количество заражений в стране существенно снизилось. По его словам, Вашингтон рассчитывает, что позже сможет предоставить нуждающимся странам как вакцины против COVID-19, так и технологии их производства.