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Путин пообещал помочь желающим вакцинироваться в России иностранцам

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин пообещал помочь иностранцам, желающим вакцинироваться в России. Его слова на встрече с представителями международного инвестиционного сообщества и иностранных компаний-производителей вакцины «Спутник V» передает РИА Новости.

«В качестве важного шага, как уже говорил на пленарном заседании форума, обеспечим удобные условия для вакцинации иностранных граждан на территории нашей страны», — сказал российский глава.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия может открыться для вакцинного туризма в июле. Он также выразил надежду, что к концу лета число вакцинированных россиян увеличится вдвое.

В мае стало известно, что турфирмы Индии предложили путешественникам новый формат туров в Россию — желающие смогут привиться «Спутником V» и провести в Москве и Санкт-Петербурге небольшой отпуск. Сообщалось, что в настоящее время индийские туркомпании активно работают над разработкой вакцинных туров совместно с российскими властями.

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