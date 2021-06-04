Путин выразил сожаление из-за игнорирования россиянами требований по COVID-19

Президент Владимир Путин выразил сожаление из-за игнорированиями многими россиянами эпидемиологических требований, которые введены из-за распространения COVID-19. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 4 июня.

«К сожалению, многие люди продолжают считать так, как они думали раньше, что это их не коснется, пренебрегают требованиями, которые нас призывают соблюдать врачи», — сказал глава государства ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Путин отметил, что в России эпидемиологическая ситуация лучше, чем во многих других странах, однако коронавирус еще не ушел. Он призвал граждан проявлять осторожность.

Ранее в ходе мероприятия президент призвал граждан привиться против коронавируса. Он напомнил, что сам уже вакцинировался и не испытал побочных эффектов. Путин отметил, что от российской вакцины против COVID-19 не зафиксировано ни одного летального исхода.