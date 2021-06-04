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Путин описал поговоркой ситуацию с коронавирусом в мире

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Фото: Сергей Ильин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин описал русской поговоркой ситуацию с вакцинацией от коронавируса в мире. Об этом глава государства рассказал в ходе своего выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), трансляцию которой ведет в своем Youtube-канале РБК.

«Сотни миллионов людей просто не имеют доступа к вакцине (...) И помощь этим странам со стороны тех, кто могли бы это сделать, пока ничтожна. К сожалению, как у нас в народе говорят, "своя рубашка ближе к телу". Вот так получается и в борьбе с коронавирусной инфекцией в глобальном масштабе», — сказал он.

Путин отметил, что на страны с высоким уровнем дохода, в которых проживает 16 процентов населения Земли, сейчас приходится половина выпускаемых вакцин против коронавируса. «В результате на сегодняшний день лишь около 10 процентов населения планеты вакцинировались полностью или получили первый компонент прививки», — констатировал Путин.

Ранее президент вспомнил русскую пословицу в ходе совещания с членами правительства. Обращаясь к зампредседателя правительства Татьяне Голиковой и министру промышленности и торговли Денису Мантурову глава государства сказал: «Нужно не забывать — скупой платит дважды». Так, Путин обратил внимание на вопрос приобретения мобильных медицинских комплексов и пунктов для вакцинации в рамках национальной программы здравоохранения.

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